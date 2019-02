23-02-2019, Mark Heikens - 112Groningen

Bestuurder aangehouden na eenzijdig ongeval (Video)

Scheemda - Een automobilist is na een ongeval op de Oude Rijksweg in Scheemda aangehouden door de politie.

Op de Poststraat in Scheemda heeft de automobilist een paaltje geramd waarna de bestuurder de macht over het stuur kwijtraakte en op de Oude Rijksweg tot stilstand kwam. Omdat de politie vermoedt dat er alcohol in het spel is, is de bestuurder meegenomen naar het bureau voor nader onderzoek.

Een buurtbewoner heeft de ravage aan de Poststraat opgeruimd. Berger Fruitema komt ter plaatse om het wrak te bergen.