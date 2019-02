23-02-2019, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Felle brand legt garagebox in de as

De Wilp - Een felle uitslaande brand heeft zaterdagavond een garage aan de Middenstraat volledig in de as gelegd. Door de eigenaar kon nog een gasfles uit de garage worden gehaald.

Een kar met daarop twee crossmoren zijn door de brand zwaar beschadigd geraakt.

De brandweer van Marum kon ondanks hun snelle inzet dus niet voorkomen dat de garage geheel verloren ging. De oorzaak van de brand is mogelijk een oververhitting van een kachel.