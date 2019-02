24-02-2019, Martin Nuver 112Gr.

Rookontwikkeling door `was` dat verwarmd werd

Groningen - Om 01:00 uur zaterdagnacht een melding van een brand Gebouw, Museum Technische Werken aan de Osloweg in Groningen.

Ter plaatse hing er een vreemde lucht en er kwam rook uit het dak van het bedrijf. De geur bleek `was` dat men aan het verwarmen was in mallen aldus de OVD brandweer, alleen de na-verbrander stond uit.

Deze werd aangezet en de rook loste op. Na een controle door de brandweer keerde iedereen terug naar de kazerne. Er was geen brand.