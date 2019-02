24-02-2019, Jeroen v/d Ploeg 112Haren.nl

Alcoholcontrole in centrum van Haren

Haren - Zaterdagavond- en nacht was er een alcoholcontrole in het centrum van Haren. Veel automobilisten moesten blazen.

Ook was het BOB team aanwezig voor de bekende sleutelhanger. De uitslagen van de controle zijn nog niet bekend, wel moesten er minimaal twee mensen mee naar het bureau voor een tweede blaastest.