24-02-2019, Oogtv.nl (Bron) & Joey Lameris

42ste editie van de Gyas-Hunze Race

Groningen - Bijna tweehonderd ploegen hebben zaterdag meegedaan aan de 42ste editie van de Gyas-Hunze Race. De wedstrijd wordt gezien als de traditionele opening van het roeiseizoen.

Volgens de organisatie hadden zich om precies te zijn 188 ploegen aangemeld. Zaterdag werd er geroeid vanaf de oude plek van Gyas in de Scandinavische Havens waarbij na een tocht via de Groningse diepen gefinisht werd bij het boothuis van de Hunze in de Westerhaven. Een wedstrijd over 2,5 kilometer. Behalve teams van de Hunze en Gyas waren studenten van diverse verenigingen uit het hele land naar Groningen afgereisd.

De wedstrijd werd begeleid door drie boten van de Reddingsbrigade Groningen. De Brigade hoefde tijdens de wedstrijd niet in actie te komen. Wel heeft men er voor gezorgd dat de roeiers niet gestoord werden door het overige scheepvaartverkeer.

Ook zondag wordt er nog door de deelnemers geroeid. Dan vindt er een sprintwedstrijd over vierhonderd meter plaats.