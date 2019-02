24-02-2019, 112Gr. Remco v/d Berg

Schoorsteenbrand in Bedum snel onder controle

Bedum - Op de Stationsweg in Bedum werd om 21:50 uur een schoorsteenbrand gemeld. Er was een vonkenregen te zien op het dak.

De hoogwerker van de stad en brandweer Bedum kwamen ter plaatse. Ze hebben de schoorsteen van de houtkachel geveegd en weer veilig gemaakt. Na 45 minuten keerden ze terug naar de kazerne.