25-02-2019, G. de Groot 112Gr.

Auto rijdt Oldambtmeer in te Finsterwolde

Finsterwolde - In de nacht van zondag op maandag is ter hoogte van PKF pallets een auto het Oldambtmeer in gereden. Vermoedelijk is de bestuurder zijn macht over het stuur verloren.

In de auto zaten 2 personen en beide konden ze er zelfstandig uitkomen. Omdat ze op het moment dat de politie arriveerde niet bij de auto waren, heeft de politie besloten de brandweer er bij te roepen. Na een korte verkenning bleek er gelukkig niemand meer in het voertuig aanwezig. Agenten hebben een bezoekje gebracht aan de eigenaar van het voertuig. Behalve een nat pak kwamen zij met de schrik vrij. Een berger heeft het voertuig afgesleept.