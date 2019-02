25-02-2019, Facebook Ommelanden West Politie

Inbrekers Carwash Leek ontkomen

Leek - Op zondag 24 februari 2019, omstreeks 04.30 uur, kreeg de politie een melding dat er werd ingebroken bij de Carwash Leek.

Er zouden twee mannen bezig zijn met het openbreken van een geldautomaat. De politie is daarop direct ter plaatse gegaan. Daar aangekomen zagen de collega’s twee mannen wegrennen. Tijdens de achtervolging hoorde de politie dat er ook een zwarte BMW mogelijk bij de diefstal betrokken was. Een collega zag het voertuig rijden en de bestuurder, een 29 jarige inwoner uit Assen, is aangehouden.

De verdachte is overgebracht naar het Cellencomplex Groningen. Naar de andere twee verdachten is nog gezocht, maar deze zijn niet meer aangetroffen. Bij de verdachte is geld, telefoons en zijn voertuig in beslag genomen.

De zaak wordt verder onderzocht door het crimeteam van Politie Ommelanden West. Mogelijk heeft nog wel iemand iets gezien of gehoord. Meldt u zich dan via 0900-8844.