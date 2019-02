25-02-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Brandweer doet metingen na gaslucht

Groningen - Maandagmorgen om 10:30 uur werd de brandweer van Groningen opgepiept voor een gaslucht aan de Museumstraat in de binnenstad.

Ter plaatse ging de brandweer op onderzoek uit waar de gaslucht vandaan kwam. De brandweer heeft in een pand metingen verricht. Ook buiten bij graafwerkzaamheden heeft de brandweer metingen gedaan.

Enexis kwam ter plaatse om het mogelijk lek te dichten. Of er uiteindelijk iets is aangetroffen is onbekend.