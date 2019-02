25-02-2019,

Woninginbraak aan de Euroweg in Leek, wie heeft iets gezien?

Leek - Tussen vrijdag 22 februari 2019, omstreeks 15.30 uur en zaterdag 23 februari 2019, omstreeks 10:45 uur is er ingebroken in een woning aan de Euroweg te Leek.