25-02-2019, Facebook Politie Groningen

Getuigen gezocht zakkenrollerij

Groningen - De politie is bezig met een onderzoek en kan u hulp hier wellicht bij gebruiken. In de nacht van zaterdag 23 februari 2019 op zondag 24 februari 2019 zijn er zakkenrollers actief geweest in het uitgaansgebied van de stad Groningen.