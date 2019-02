26-02-2019, Politie tekst & Martin Nuver

Woningoverval in Hoogkerk (Video)

Hoogkerk - Rond 20.00 uur kreeg de politie een melding van een woningoverval aan de Juliana van Stolbergstraat in Hoogkerk. Twee mannen zouden de woning zijn binnengedrongen, nadat zij hadden aangebeld.

Na het doorzoeken van de woning, is het tweetal er, voor zover bekend, zonder buit in een onbekende richting vandoor gegaan. Van hen ontbreekt nog elk spoor. Er is geen sprake van gewonden.





Rechercheurs van de forensische opsporing hebben sporenonderzoek in en rond woning gedaan om eventuele sporen veilig te stellen en er is een buurtonderzoek gedaan. De politie doet nader onderzoek.

Heeft u iets bijzonders gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor het politieonderzoek? Belt u dan met 0900 - 8844 of anoniem via 0800 - 7000

Het signalement van de twee verdachten is als volgt:





Verdachte 1

· Een man van ca. 28 -35 jaar, ongeveer 1.75 m

· Getinte huidskleur

· Iets gezet postuur

· Twee gouden voortanden

· Zwarte kleding, zwarte muts, zwarte gewatteerde jas

· Grijze rubberen handschoenen met oranje delen





Verdachte 2

· Een man van ca. 28 - 35 jaar, ongeveer rond de 1.65 - 1.70 m

· Getinte huidskleur

· Slank postuur

· Sikje tot onder de kin

· Langwerpig gezicht

· Zogenaamde dop ogen

· Zwarte kleding, zwarte muts,

- Grijze rubberen handschoenen met oranje delen

- Ook had hij op een vuurwapen gelijkend voorwerp bij zich

