25-02-2019, Henk Henstra 112gr.

Vrachtwagen komt in sloot bij Uithuizen

Uithuizen - Op de Eemsweg in Uithuizen is maandagavond rond 20:30 uur door nog onbekende oorzaak een lege vrachtwagen naast de weg gekomen.

Dinsdagmorgen bij daglicht zal de berging plaatsvinden. Nader info ontbreekt.