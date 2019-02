25-02-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Vreemde lucht in woning Winschoten

Winschoten - Een melding maandagavond rond middernacht van een vreemde lucht in een woning aan de Grintweg te Winschoten. De bewoner vertrouwde het niet helemaal.

De brandweer deed een nacontrole in het pand. Het is onbekend of de brandweer iets heeft aangetroffen.