De diefstallen zijn voornamelijk in de maanden december en januari gepleegd. Van een deel hebben wij gelukkig een aangifte. Deze aangevers zijn inmiddels door ons benaderd en hebben de kleding terug gekregen.

Wij willen graag weten van wie de overige kledingstukken zijn, waar nog geen aangifte van is gedaan.



Is er een kledingstuk van jou weggenomen uit het WAS, doe hier dan aangifte van! Via 09008844.