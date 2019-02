26-02-2019, Dennie Gaasendam 112Groningen / DGFotografie & Patrick Wind

Zeven woningen ontruimd bij brand in Hoogezand (Video)

Hoogezand - Aan de Erasmusweg in Hoogezand is dinsdagmiddag om 17:45 uur brand uitgebroken in een turks winkelpand. Er werd vrij snel opgeschaald naar middelbrand.

Er was rookontwikkeling uit het pand. Bovenliggende panden werden geëvacueerd. Ook worden er mensen gecontroleerd vanwege rookinhallatie. Er zijn vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht. Er zit een Oostersewinkel en een pizzeria naast elkaar, beide komen rook uit aldus onze correspondent. Update: Brandweer tweet, wij hebben de brand, die boven het plafond woedde, onder controle. In totaal zijn er zeven woningen ontruimd. Drie medewerkers van de betreffende winkel worden door de collega’s van de ambulance gecontroleerd in verband met rookinhalatie. Er gingen uiteindelijk 5 mensen naar het ziekenhuis.