26-02-2019, Martin Baar 112Gr.

Trekker verliest trailer op N370

Groningen - Dinsdagavond rond 22:15 uur is een grote aanhanger/trailer van een trekker afgeschoten op de N370 ter hoogte van de wijk Vinkhuizen naast de Stadskerk.

Hoe dit kon gebeuren is nog onbekend. De trailer zat volgeladen met spullen. Berger Poort heeft later de vrachtwagen weggesleept. De schade is fors. 1 rijbaan was afgezet.