Heden ochtend heeft een voorbijganger ontdekt dat iemand zo "leuk" is geweest om een staaldraad over de rijbaan van de weg te spannen. Betreft kruising Agostraat/Kruisherenweg in Ter Apel. Erg gevaarlijk met name voor fietsers! Wie heeft er info mbt de dader(s)? pic.twitter.com/imI4f9J7Do