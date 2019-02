27-02-2019, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Auto's botsen op N33 bij Appingedam

Appingedam - Op de N33 bij Appingedam zijn woensdag aan het einde van de ochtend twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen.

Door een nog onbekende oorzaak kwamen twee personenauto's met elkaar in botsing bij de afslag Fivelpoort. De bestuurder(s) werden door ambulancepersoneel ter plaatse onderzocht, maar hoefden uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Over de toedracht van het ongeluk is momenteel nog niks bekend.

De fors beschadigde auto's zullen worden afgesleept door een bergingsdienst.