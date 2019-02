27-02-2019, Rtvnoord.nl bron & Twitter @GAINFRA_NO4 politie

Half miljoen aan drugs in kofferbak , geen seksblaadjes !

Zwolle - Een 20-jarige man uit Groningen is vrijdagavond aangehouden bij een routinecontrole op de A28 bij Zwolle. Hij had in de kofferbak van zijn auto 76 kilo hennep en 69 pakjes hasj. Meldt Rtvnoord.nl