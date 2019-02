27-02-2019, Dennie Gaasendam 112Groningen / DGFotografie.nl

Gaslek in Veendam

Veendam - Door een gaslekkage woensdagmiddag is de Talmastraat in Veendam tijdelijk afgesloten. Dit was op last van de brandweer.

Door nog onbekende oorzaak ontstond een gaslekkage in de straat. Enexis is ter plaatse gekomen om het lek te dichten. Niemand raakte gewond.