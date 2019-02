27-02-2019, Michael Huising 112Gr.

Auto door brand verwoest in Veendam

Veendam - Woensdagmiddag is op de Orionweg een Mercedes door onbekende oorzaak in de brand gevlogen. Via de portofoon kwam de melding binnen toen ze bij het gaslek klaar waren.

Brandweer Veendam die snel ter plaatse was kon niet voorkomen dat de wagen onherstelbaar beschadigd raakte.