Politieagenten kregen een melding voor een reanimatie op het betreffende adres. Zij stelden in de woning vast dat deze vrouw mogelijk het slachtoffer was geweest van een geweldsincident.

In het pand troffen de agenten ook een 30-jarige man aan. Hij werd hierop aangehouden. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de verdachte bij de dood van het slachtoffer. De man zal in de loop van de dag in verzekering worden gesteld.

Relatie

De 30-jarige woont ook in de woning. Naar de exacte relatie tussen de man en de vrouw doet de politie nog onderzoek. Het slachtoffer betrof een 23-jarige vrouw. In de woning lagen ook twee jonge kinderen te slapen. Voor hen is opvang geregeld.

Sporenonderzoek