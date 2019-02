28-02-2019, Marcella Werkman 112gr. video & video 2 Youtube Meternieuws.nl

Vrouw(23) om het leven gebracht in Leens (2x Video)

Leens - In Leens, bij de Van der Munniklaan is woensdagnacht rond 04:00 uur een vrouw(23) om het leven gekomen door vermoedelijk geweld. Dat meldt de politie Groningen via Twitter.

De vrouw werd `s nachts ernstig gewond gevonden in haar huis. De exacte toedracht is nog onbekend. De man(30) die in het huis was is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze zaak. De kinderen, van 1 en 3 jaar, die sliepen en zijn opgevangen. De buurt is geschokt. Recherche doet donderdag sporen- en buurt onderzoek in de omgeving.

Film 1, beelden van vanmiddag 13:00 uur, recherche onderzoek. Film 2 was vanmorgen vroeg.