28-02-2019, DitisRoden.nl/Niels Holterman ten Hove

Vergeten pan zorgt voor inzet brandweer (Video)

Roden - Woensdagavond moest de brandweer van Roden met spoed naar de Blauwven in Roden.

Een pannetje op het gasstel heeft vlam gevat en hierdoor is er brand ontstaan met veel rookontwikkeling tot gevolg. De bewoner moest in de ambulance behandeld worden en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

De keuken heeft door roet veel schade opgelopen. Of er meer schade aan de woning is ontstaan is niet bekend.