28-02-2019, DitisRoden.nl

Tegen boom door dichte mist

Nieuw-Roden - Op de Zevenhuisterweg in Nieuw-Roden is donderdagmorgen een vrouw tegen een boom aangereden.

Waarschijnlijk heeft de vrouw de bocht gemist door de zeer dichte mist. De vrouw is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar was wel aanspreekbaar. De auto is total loss.