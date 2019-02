28-02-2019, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Brandweer haalt zak rommel uit Damsterdiep Appingedam (Video)

Appingedam - De brandweer heeft donderdagmiddag een zak uit het Damsterdiep gehaald aan de Delfzijlsterweg bij Appingedam.

Even na drie uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een zak in het water. Met een touw werd door de brandweermannen de zak uit het water gehaald. Toen de zak aan wal was, bleek er restafval in te zitten. Wie de zak gedumpt heeft, is niet bekend.