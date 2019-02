28-02-2019, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Auto en trekker botsen in Veendam (Video)

Veendam - Aan de Zuidwending in Veendam zijn donderdag aan het einde van de middag een auto en een tractor met elkaar in botsing gekomen.

De hulpdiensten werden even over half vijf gealarmeerd voor een verkeersongeluk. Ook het Mobiel Medisch Team assisteert het ambulancepersoneel bij het ongeluk. 1 persoon raakte gewond en ging naar een ziekenhuis.