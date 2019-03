28-02-2019, Facebook Politie Groningen

Larissa(16) is weer terecht

Groningen - Sinds donderdag 14 februari is vanuit Groningen de 16 jarige Larissa vermist.

Larissa heeft een slank postuur, 1.67 groot, blond/rossig lang haar in staart of los, blauw/groene ogen, droeg groene winterjas met bontkraag, lichte spijkerbroek en zwart/witte sneakers.

Update: Ze is weer terecht. Ze was in Drachten.