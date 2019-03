01-03-2019, Rowin Paapst 112gr.

Schade is fors na brand mountainboardpark (Video)

Groningen - Bij daglicht vrijdagmorgen was de schade goed te zien. Vermoedelijk is doelbewust de overkapping in brand gezet, daarna doorgeslagen in de container.

De politie onderzoekt de zaak. Het mountainboardpark is weer ernstig gedupeerd door de brand. Er was al 8x brand. Ook eerder was er brandstichting (archief) Zie ook