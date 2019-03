01-03-2019, Dvhn.nl bron

Winschoter zedenzaak: celstraffen tot 42 maanden

Winschoten - De rechtbank in Groningen heeft zes mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 tot 42 maanden in de Winschoter zedenzaak. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan verkrachtingen en ernstige vormen van ontucht. Meldt Dvhn.nl

Het slachtoffer was een minderjarig meisje. Het kind werd voor seks aangeboden door haar oom, de 46-jarig M.A.M. uit Winschoten. Hij werd vorig jaar juni veroordeeld wegens mensenhandel (uitbuiting) tot acht jaar celstraf, tbs met dwangverpleging en het betalen van een schadevergoeding van 100.000 euro. M. is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan.

Een van de verdachten, een man uit Winschoten, maakte twee dagen na de rechtszaak een einde aan zijn leven. Hij was de enige verdachte die de beschuldigingen ontkende.

