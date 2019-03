01-03-2019, Jeroen van der Ploeg - 112Gr.

Schoorsteenbrand in Glimmen

Glimmen - Aan een woning aan de Parallelweg in Glimmen heeft vrijdagavond een schoorsteenbrand gewoed.

In de woning stond de open haard aan waarna brand is ontstaan in de schoorsteen.

De brandweer van Haren, Eelde en Groningen kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Hoe groot de schade is, is niet bekend.