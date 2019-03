02-03-2019, Oogtv.nl (Bron)

Brandweer redt meeuw in Gravenburg

Groningen - Brandweerlieden hebben vrijdagochtend aan de Eckhartstraat in de wijk Gravenburg een gewonde meeuw uit het water gered.

De melding van een gewonde meeuw kwam rond 10.00 uur binnen op de meldkamer. Eerder in de ochtend had een buurtbewoner gezien dat het niet goed ging met de meeuw waarop hij de Dierenambulance had gebeld. De medewerkers van de Dierenambulance schakelden de brandweer in omdat het dier zich in het midden van een vijver bevond. De Groninger brandweer rukte daarop uit met een bluswagen en een brandweerboot. Eenmaal ter plaatse hebben brandweerlieden het dier naar de kant gelokt waarna het gevangen kon worden.

De meeuw is overgebracht naar een vogelopvang waar het medische zorg zal krijgen.