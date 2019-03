02-03-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Groninger stripmuseum sluit haar deuren

Groningen - Het Groninger Stripmuseum in aan de Westerhaven in de stad is zaterdag voor de allerlaatste keer geopend.

Het museum huisvestte bijna vijftien jaar lang een grote vaste collectie en meer dan tachtig exposities over de Nederlandse strip. Jaarlijks kwamen er ruim 20.000 bezoekers naar het museum.





Eind 2019 keert het museum terug in een nieuw jasje als 'Storyworld'. Dat nieuwe museum richt zich in het algemeen op 'vertellen met beeld' en zal ook aandacht hebben voor buitenlandse strips, animatie en games. Storyworld wordt gevestigd in cultuurhuis Groninger Forum