02-03-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Zaterdagnacht geen verkeer over het Julianaplein

Groningen - Een deel van de zuidelijke ringweg is zaterdagnacht afgesloten omdat de verkeersinstallatie bij het Julianaplein wordt vervangen.

Door deze werkzaamheden is er van zaterdag 20:00 uur tot zondag 09:00 uur geen verkeer mogelijk richting Assen en Drachten tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein.





De oprit vanaf het Vrijheidsplein richting het Julianaplein en de oprit vanaf het Emmaviaduct naar de zuidelijke ringweg richting Hoogezand worden afgesloten.



Het verkeer over de zuidelijke ringweg richting Drachten wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.