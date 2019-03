03-03-2019, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Brandweer haalt rolstoel uit water bij Delfzijl West

Delzijl - Langs de N360 bij Delfzijl-West is zondagochtend een rolstoel in het water aangetroffen

Even voor tien uur werd de brandweer gealarmeerd om de sloot uit het water te halen en te zoeken naar eventuele slachtoffers. Tijdens de zoekactie werd niks aangetroffen, waarna de brandweer de zoekactie staakte.

Hoe de rolstoel in het water terecht is gekomen, is onbekend. De politie heeft de rolstoel meegenomen naar het politiebureau.

Dvhn

Tv Noord