03-03-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

112 kort: Ongeval Kastanjelaan

Groningen - De hulpdiensten moesten zondagmiddag om 15:30 uur uitrukken voor een aanrijding letsel op de kruising Kastanjelaan met de Abeelstraat.

Eenmaal ter plaatse bleek het allemaal mee te vallen. Een gewonde is door het ambulancepersoneel gecontroleerd maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie zette het ongeval op papier en noteerde de gegevens. Wat er nou precies gebeurd is, is onbekend.