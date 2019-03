03-03-2019, Gerrie de Groot - 112Groningen & video Meternieuws

Mark Rutte warm onthaald in Groningen

Groningen - Een warm onthaal kreeg minister president Mark Rutte zondagmiddag in Groningen. De actievoerders tegen de gaswinning in dit gebied waren massaal naar Groningen gekomen om Mark Rutte eens te vertellen hoe het er bij stond.

De Minister president was in Groningen op de Vismarkt om campagne te voeren voor de VVD. Op actie borden en via gezang lieten ze de VVD leider weten hoe ze over hem en de VVD dachten. Ook werd de noodklok geluid.