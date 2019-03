05-03-2019, Patrick Wind 112Gr. & Redactie en tekst M. Nuver

Mist-alarm Etos laat brandweer uitrukken

Groningen - Mist van een inbraakalarm bij de Etos aan het Helperplein zorgde dinsdagmorgen om 08:40 uur voor enige commotie bij het winkelplein. Men dacht dat er brand was in het pand. Er was rookontwikkeling(mistvorming) binnen.

Brandweer die ter plaatse kwam zag al snel dat het een rookgenerator was van een inbraak/overval alarm. Als er een inbraak is zien daders geen hand voor de ogen met dat systeem. Er was dus niets aan de hand. Al snel keerde men terug naar de kazerne.