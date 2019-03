05-03-2019, Reinout

Oefening in Sauwerd geslaagd

Sauwerd - Dinsdagavond was er een mooie brandoefening in Sauwerd. Brandweer Winsum oefende in een leegstaand pand aan de Oude Kerkstraat.

Een brand waar ook Lotus slachtoffers aan mee deden. Het was een geslaagde oefening.