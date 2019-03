07-03-2019, Marc Zijlstra 112G.

Dader(43) burenruzie in Delfzijl nog vast (Video)

Delfzijl - Bij een burenruzie op de Memmert in Delfzijl is woensdagmiddag om 13:30 uur 1 gewonde gevallen. 1 man is daarbij aangehouden en naar het cellencomplex gebracht.

Mogelijk gaat het om een steekincident, dit wordt onderzocht meldt de persvoorlichter aan 112Groningen, dat was wel de melding elk geval aldus Ernst Zinsmeijer. Twee ambulances waren ter plaatse. Dvhn Update: De man(43) die woensdag een buurman neerstak zit nog vast. Een 52 jarige man raakte gewond.