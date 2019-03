07-03-2019, Oogtv.nl (Bron) & foto BrandweerGroningen.nl Twitter

Poes weer herenigd met baasje en hond

Groningen - De Groninger brandweer moest woensdagochtend uitrukken voor een nog al bijzondere melding aan de Scheltemaheerd in de wijk Beijum. Een kat was in een boom klem komen te zitten. Meldt Oogtv.nl

De melding van een dier in problemen kwam rond 08.30 uur binnen bij de brandweer. Kort daarvoor had een buurtbewoner ontdekt dat een kat met zijn kop klem was komen te zitten tussen twee takken. “Het dier was op geen enkele manier los te krijgen”, laat de brandweer weten.

Een bluswagen was vervolgens snel ter plaatse. Na een verkenning werd besloten om een spreider in te zetten waarna het onfortuinlijke dier al snel bevrijd kon worden. “Het is duidelijk dat Poekie vandaag niet de beste dag van zijn negen levens had. Op dit moment is hij in goede handen van de Dierenambulance Groningen.”

