08-03-2019, Reclame/ advertorial / advertentie

Uitgelicht: Hoveniersbedrijf Arjan Nuver in Haren

Haren - Reclame / Hoveniersbedrijf Arjan Nuver, uw hovenier in Haren en omgeving. Door heel Groningen en Drenthe staan wij klaar als ervaren tuinman. U kunt ons dan ook inschakelen voor een verscheidenheid aan klusjes in de tuin.

Wij zorgen ervoor dat deze er fraai bijligt en dat u er nog jarenlang van kunt genieten.

Onze diensten

Sinds 2009 gaan onze tuinspecialisten voor u in de regio aan de slag. Met meer dan 30 jaar ervaring is geen klus ons te gek. We kunnen zowel het kleinere als grotere karwei verzorgen en gaan altijd op een zo’n kort mogelijke termijn voor u aan de slag. Vooral in deze tijd waarin iedereen druk is, hebben velen vaak geen tijd voor tuinwerkzaamheden. Ons doel is om al onze klanten geheel te ontzorgen. Vandaar dat u ons kunt inhuren voor uw complete tuinaanleg en tuinderhoud. Daarnaast zijn wij tevens in te zetten voor specifieke klussen waaronder vijveraanleg, vijveronderhoud, boomverzorging en tuindrainage.

Service op maat

Neem contact met ons op en we kijken wat we voor u kunnen betekenen. Allereerst bespreken we uw wensen en de mogelijkheden, waarna we u een prijsindicatie geven. In principe kunnen we alles voor u realiseren. Zo verzorgen we in overleg zelfs het ontwerp en de benodigde materialen. Nadat we alles met u doorlopen hebben, beginnen we spoedig met de werkzaamheden. Uiteraard zorgen we voor een snelle voortgang, een nauwkeurige afwerking en een hoogwaardig eindresultaat zoals u dat van ons verwacht.

Heeft u nog vragen of wilt u direct een offerte aanvragen bij Hoveniersbedrijf Arjan Nuver uit Haren? Neem contact op via 085-2083390 of vul het contactformulier op de website in. Uw hovenier Arjan Nuver helpt u graag verder.

