08-03-2019

Paddepoelsterbrug komt zeker niet terug

Groningen - Er komt mogelijk een alternatief voor de Paddepoelsterbrug die vorig jaar is kapot gevaren. Dat antwoordt de gemeente op vragen van de D66 en Stad en Ommeland. De oude Paddepoelsterbrug komt zeker niet terug. Meldt Oogtv.nl



Het gaat om een hoge fietsbrug of een pontje over het Van Starkenborghkanaal als vervanging van de brug. Samen met Rijkswaterstaat wordt hier naar gekeken. De gemeente vindt het belangrijk dat er een veilige verbinding is voor voetgangers en fietsers en zeker voor kinderen.

De oude Paddepoelsterbrug wordt definitief niet hersteld Rijkswaterstaat heeft aan de gemeente bevestigd dat de vaarweg op die plek te smal is en daardoor het scheepvaartverkeer belemmerd wordt.

