08-03-2019, Martin Nuver 112Gr.

Autobrand voor slagboom UMCG parkeerkelder

Groningen - Bij de hoofdingang van het UMCG was vrijdagmiddag om 16:30 uur een autobrand. De auto vloog voor de slagboom in de brand.

Even verder was het minder geweest vanwege rookontwikkeling. De brandweer van de stad kon de brand snel blussen. Vermoedelijk ging het om een kortsluiting in het motorcompartiment. Andere bezoekers konden tijdelijk niet naar binnen rijden. Na 20 minuten keerden ze terug naar de kazerne.