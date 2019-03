08-03-2019, Marc Dol 112Gr. & G. Twickler

Auto rolt water in bij Musselkanaal - kind gered

Stadskanaal - Aan de Schoolstraat in Musselkanaal is vrijdag aan het einde van de middag een auto in het kanaal gerold. Omstanders melden dat een kind uit de auto is gered.

De auto zou van een oprit zijn gerold terwijl het kind in de auto zat. Een oplettende pakketbezorger is gestopt om het kind uit de auto te halen. De brandweer is, evenals de ambulancedienst en de politie opgeroepen om hulp te verlenen. De hulp van de brandweer was echter niet nodig. Bergingsbedrijf Willem Keizer heeft de auto uit het water getakeld.