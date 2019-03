09-03-2019, Martin Nuver 112Gr.

Grote garagebox in Haren uitgebrand (Video)

Haren - Zaterdagmiddag rond 13.00 uur is de brandweer uitgerukt naar de Henricus Muntinghlaan in Haren. Daar stond een garagebox in de brand achter woningen. Het was een garage met twee deuren.

Een aantal omliggende woningen werd ontruimd. Vermoedelijk is de oorzaak kortsluiting tijdens het laden van een accu. Er werd middelbrand gegeven. De brandweer is geruime tijd bezig geweest om na te blussen. Er stond geen auto in de garage. Update: Ook zondagmorgen om 07:45 uur werd er nageblust.