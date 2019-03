09-03-2019, Redactie

Ongeval letsel Boteringesingel

Groningen - Bij een ongeluk op de Boteringesingel is zaterdagmiddag een fietser gewond geraakt.

Een motorrijder en een fietser reden beide in de richting van de Ebbingestraat toen het mis ging. De exacte oorzaak is onduidelijk. De gewonde is na stabilisatie overgebracht naar een ziekenhuis.