10-03-2019, Oogtv.nl (Bron) & Foto 112Groningen

Transavia wijkt uit naar Eelde vanwege storm

Eelde - Een Boeing 737-8K2 van de luchtvaartmaatschappij Transavia heeft zondagmiddag noodgedwongen moeten landen op Groningen Airport Eelde. Vanwege de storm kon er niet op Eindhoven geland worden.

De vlucht was zondagochtend rond 10.20 uur vertrokken vanaf Aeroporto Humberto Delgado, één van de luchthavens bij Lissabon in Portugal. Het was de bedoeling dat de Boeing rond 13.55 uur zou arriveren op Eindhoven. Vanwege de storm die sinds het begin van de middag over het zuiden van het land trekt was landen echter niet mogelijk waarop besloten werd om uit te wijken naar Eelde.

Voor de zuidelijke provincies en voor de provincie Zuid-Holland geldt ‘code oranje’ vanwege een stormachtige wind. In Brabant en Limburg worden windstoten van 120 kilometer per uur gemeten wat her en der tot schade leidt. Vanwege de situatie rijden er in Limburg en in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen geen treinen.