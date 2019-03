10-03-2019, Jeroen van der Ploeg - 112Groningen

Auto belandt in de vangrail na aanrijding

Haren - Bij een eenzijdig ongeval op de A28 net na de oprit bij Haren is zondagmiddag een auto flink beschadigd geraakt.

De hulpdiensten werden rond 16:50 uur opgeroepen voor een aanrijding letsel op de A28 bij kilometerpaal 194,0.



Door een nog onbekende oorzaak raakte een auto in de slip waarna de auto tegen de vangrail aan botste.



Toegesnelde hulpdiensten ontfermden zich over de slachtoffers.

De inzittenden van de auto zijn gecontroleerd maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.



Tijdens de afhandeling van het ongeval was de rechterrijstrook gestremd. De auto is afgesleept door bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk.

De politie zette het ongeval op papier.